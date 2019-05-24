القوات الامنية تقطع جسر الجمهورية وجميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات مكافحة الشغب وقوات امنية قامت، اليوم، بقطع جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء استعدادا لتظاهرة من المقرر انطلاقها مساء اليوم في الساحة".



يشار إلى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد في يوم الجمعة من كل أسبوع تظاهرات احتجاجية للمطالبة بالقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وإجراء إصلاحات حكومية.