الجيش اليمني يدحر الحوثيين في مواقع جديدة بصعدة وتعز

حررت قوات الجيش اليمني بإسناد مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، عددا من المواقع الاستراتيجية في محافظتي صعدة وتعز شمالي وجنوبي البلاد من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن قوات اللواء التاسع حرس حدود واللواء الأول حرس حدود، حررت جبال "القاهرة" والتلال المحيطة بها وسيطرت ناريا على جبل "القناصين" بعد تطويقه بالكامل، بعد عملية عسكرية مباغتة في جبهة مديرية الحشوة شرقي صعدة.

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وفي جبهة أخرى، تمكن الجيش اليمني بمحافظة تعز من التقدم وتكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الجبهة الشمالية لمدينة تعز.

وقالت المصادر إن الجيش الوطني نفذ عملية هجومية على مواقع مليشيا الحوثي في جبل "الوعش" و"الدفاع الجوي" و"الأربعين" وحقق تقدما مهما في المواقع المطلة على شارعي الـ60 والـ50 شمال تعز.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، علاوة على تدمير آلية قتالية ودوريات كانت تقل مقاتلين للانقلابيين المدعومين من إيران، طبقا للمصادر.

ويعد هجوم الجيش اليمني في تعز الأول منذ أشهر في مدينة تعز، فيما تستمر المعارك بشكل عنيف في أكثر من 8 محاور قتالية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي البلاد.