الجيش الأمريكي: الحرس الثوري وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إن الحرس الإيراني الثوري يقف بشكل كبير وراء الهجوم الذي استهدف ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.
الأردن يدين بأشد العبارات تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية
وأضاف الجيش أن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى "حملة" من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد 12 مايو/أيار الجاري، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقالت إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجرى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.
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