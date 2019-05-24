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إصابة 16 فلسطينيا في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة شرق غزة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

إيمان أحمد - غزة

الجمعة 2019/5/24 08:25 مساء بتوقيت أبوظبي

إصابات برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة

أصيب 16 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن الطواقم الطبية تعاملت مع 16 إصابة برصاص وقنابل غاز الاحتلال شرق قطاع غزة.

وأفاد مصد طبي لـ"العين الإخبارية" أن بين المصابين الصحفي عطا حدايد، والمسعفة المتطوعة داليا أبوريدة وأصيبا بقنابل غاز مباشرة شرق خانيونس.

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وتوافد آلاف المتظاهرين إلى مخيمات العودة شرق القطاع في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة، وكسر الحصار التي حملت اسم "التكافل والتراحم"، رغم ارتفاع درجة الحرارة.

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واقترب مئات المتظاهرين من السياج الحدودي وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة والتي بدورها أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه التجمعات ما أدى لوقوع الإصابات.

وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، في البيان الختامي لجمعة اليوم، إن "شعبنا تحدى لهيب الأجواء الحارة ليطفئ لهيب المؤامرة التي تحاك للقضية الفلسطينية".

وأكدت استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها، ودعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في الجمعة المقبلة تحت عنوان "يوم القدس العالمي".

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ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام بمحافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 317 فلسطينياً (12 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب نحو 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بالمظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على القطاع.

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