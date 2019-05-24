بالصور.. 8 جرحى على الأقل بانفجار في ليون الفرنسية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، إصابة 8 أشخاص بـ"جروح لاتهدد حياتهم" في انفجار بمدينة ليون عاصمة إقليم رون ومنطقة رون ألب جنوب شرقي البلاد.
وقالت الشرطة الفرنسية، الجمعة، إن منطقة للمشاة بوسط ليون شهدت انفجارا أدى لإصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.
وأشار مصدر مقرب من وزارة الداخلية أن سبب الانفجار لازال غير واضحا، فيما أكد مكتب المدعي العام الفرنسي الاشتباه في استخدام طرد ملغوم في انفجار ليون.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم" الذي لم يسفر عن أي وفيات.
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