الان تتابع إصابة 7 في انفجار وسط مدينة ليون الفرنسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب 7 في انفجار وقع في طريق مخصص للمشاة وسط مدينة ليون الفرنسية والشرطة تطلب الابتعاد عن المكان.، وفقا لسكاي نيوز. وصف الرئيس الفرنسي ماكرون الانفجار بأنه “هجوم لم يوقع قتلى”. Advertisements ورجح مصدر بالشرطة الفرنسية أم يكون الانفجار بسبب طرد نفخخ.

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