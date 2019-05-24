صحفي سعودي: بعد مرور سنتين على حصار "قطر" كانت أجمل سنتين في تاريخ الخليج

أكد الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الجمعة، أنه "بعد مرور سنتين على الحصار كانت أجمل سنتين في تاريخ الخليج".

وقال الخميس في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - إن "تم فيها مقاطعة مصدر الشرور، وعرف الصغير انه منبوذ من اشقاءه الكبار، مشيرا إلى أنه" تم وهذا الأهم التخلص من إرهابيين كثر، وقطعت يد تمويلهم ودعمهم من قبل الحمدين".

ومضى "وفي السنتين تحققت انجازات كثر وخرست الفتنة التي كان يغذيها الحمدين".

وتابع" قبل ذلك كنا حين نتحدث عن غدر وحقد وفتن ومؤامرات الحمدين كان هناك من يكذبنا، لكن والحمد للمولى عز وجل ، تبين للناس ذلك ومن فم الحمدين وبيديهما،وعرف القوم أن هذا ليس بجار بل عدو وكاذب وراعي فتن،لذا هالسنتين مصدر راحة لأن الحقيقة تكشفت للأمة".



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وقال "بكى نظام الحمدين كثيرا وتظلم واشتكى للمقاطعة، سماها حصار وضحك العالم على كذبه فأي بلد محاصر وطيرانه يسافر لأصقاع المعموره ومواطنيه يتسكعون في شوارع لندن وباريس، كان الأمر أشبه بطفل دلوع يبكي وهو يكذب".



وشدد" نرجو الله أن تستمر المقاطعة قرنا كاملا إلا إذا ثاب الصغير الى رشده وعرف قيمة أشقاءه، وتنبه الى أن شغل الأطفال لا ينفع، وأن عليه أن يصفي نيته ولا يغدر، وأن يحترم الآخرين حتى يحترموه،أما كلامه عن السيادة والثروة فعندنا وعنده خير، وتبا لثروة تأتي بالغدر"..



وذكر "يبرر الصغير المقاطعة بأنها طمعا في ثروته من الغاز، وكأن الذي بجواره دول فقيرة تتسول اللقمة وتعتاش على المعونات،نسي أنه بمنطقها هذا يوضح كيف ينظر الى الأمور،من عاش على الغدر والحيلة وعقوق الوالدين بدافع المال والسلطة لا تستغرب أن يكون هذا منطقه".