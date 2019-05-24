فهد آل ثاني: تنظيم الحمدين في قطر أشبه بطفل متهور يقود بسرعة جنونية

قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، إن تنظيم الحمدين في قطر أشبه بطفل متهور يقود بسرعة جنونية، مشيرا إلى أن عدم اقتناع حكام الدوحة بنصائح جيرانها العرب، هو ما أوصلها لهذا الحال بعدما تم صفعها من قبل نظام الملالي الإيراني وأمريكا.

وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "فيسبوك"، أوضح آل ثاني: "الحلفاء الفعليين التجاريين لشريفة يتخلون عنها وهي تخلت عن قطر وصفعت تنظيم الحمدين الإرهابي عندما هددت بقصف قاعدة العديد في قطر، لكن زمرة الدوحة الطاغية لن تتصور أن حليفتهم الغير شريفة ستخلعهم".

وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ فهد: "تنظيم الحمدين الإرهابي أشبه بطفلٍ متهور يقود بسرعةٍ جنونية تجعلك تتأكد أنه سيلقى حتفه قريبآ.. الغباء والغرور والغطرسة جعلت هذا الطفل الأحمق لايرى ولا يسمع ولا يقتنع بالنصيحة حتى ويستمر بإحراق الوقود ليحرق نفسه".

ويعيش النظام القطري في الفترة الحالية حيرة كبيرة، في ظل التوترات المتغيرة بين الولايات المتحدة وإيران حليفة تميم العار، لكن انصياع نظام الحمدين لضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيض التبادل التجاري مع طهران، كشف جانبا جديد في حالة الرعب التي تعيشها عصابة الدوحة، خوفا من فرض عقوبات عليها.

وكان عدنان موسوي رئيس غرفة التجارة الإيرانية-القطرية، الأربعاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية أجبرت قطر على خفض حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران، وهو ما انصاعت له الحكومة القطرية وبدأت في تنفيذه على الفور.

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ووفقا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا"، أكد رئيس الغرفة التجارية بإيران أن قطر بدأت فعليا في تنفيذ القرار الأمريكي، وخفضت من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، في مؤشر يراه خبراء أنه يكشف عن حقيقة العلاقة المشبوهة بين نظامي طهران والدوحة.

وأوضح موسوي أنّ ”قطر قللت من التبادلات التجارية مع إيران واختصرت ذلك على المواد الطبية والغذائية، بناء على طلب وزارة الخزانة الأمريكية“.

وأضاف أن "القطريين أبلغونا بأنه يمكنهم فقط شحن المواد الغذائية والأدوية إلى إيران من الآن فصاعدا".

وأكد المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة قامت بتطبيق قيود جديدة على التجارة بين إيران وقطر، وقال إنّه ”قبل ثلاثة إلى أربعة أيام، سمعنا الهمسات القطرية بشأن تنفيذ العقوبات الأمريكية".