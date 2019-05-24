رحـم الله رجـلاً كـان أباً لأمـة .. ذكرى وفاة الشيخ زايد يتصدر تويتر

تصدر وسم #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتفى رواده بذكرى وفاة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف التاسع عشر من رمضان.

وعبر المغردون عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أباً لِأُمتـه.

وتوالت التغريدات حاملة دعاء لا يتوقف بالرحمة والمغفرة على الوالد المؤسس، فقال أحد المغردين "رحلت من هذه الدنيا ولكنك لم ولن ترحل من دعائنا وقلوبنا، اللهم أرحم من كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً".

وأضاف آخر: "اللهمّ ارحم من كانُ أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً، اللهمَ إن زايد بن سلطانّ أكرمنا في الارض فأكرمه بالفردوسَ الأعلىُ".

وقال آخر: "إنه صانع التاريخ الذي أبهرت إنجازاته العالم خلال نصف القرن الماضي، رمز العطاء الذي تحولت على يده الصحراء إلى جنات خضراء، حمل تواضع العلماء وهيبة الحكماء وذكاء ابن البادية وكرم العربي.. إنه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وشارك سمو الشيخ حمدان بن محمد في إحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد بتغريدة عبر حسابه تويتر قال فيها

"اللهم يا حنَّان يا منَّان يا واسع الغفران

Advertisements

اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

وأكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

ونقِّه من الذنوب والخطايا

كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس"