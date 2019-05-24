افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بـ"نجاة المواطن اميل صافي وهو يقود حافلته من نوع "ميتسوبيشي" من الموت بأعجوبة، بعدما ارتفعت درجة حرارة محركه، قبل ان تندلع النيران فيه، فسارع السائق صافي الى ايقافه جانبا في طريق عبرا القديمة، بينما اشتعل بالكامل، الى ان حضر عناصر من اطفائية صيدا وقاموا باخماده وبقيت الاضرار مادية".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نجاة سائق حافلة من الموت في عبرا بعد اشتعال حافلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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