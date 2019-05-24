أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في حديث تلفزيوني له "اننا نعمل على حلول لمعالجة أزمة ​النفايات​ وهناك أسباب كثيرة لتفشي رائحة النفايات، ولكن هذا الموضوع لا يتعلق ب​وزارة البيئة​ وحدها"، مشيراً الى "أننا اجتمعنا مع شركات عالمية لديها ادوية لعزل الروائح بطريقة صحية تقتل الجراثيم التي تسبب الروائح، ونقيم التجارب اليوم في مطمر الشويفات".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: اجتمعنا مع شركات عالمية لديها ادوية لعزل روائح النفايات بطريقة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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