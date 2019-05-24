أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب" ​ميشال ضاهر​ في حديث تلفزيوني له أن "الصناعيين يشغلون 140 الف مواطن"، مشيراً الى أنه "اذا لم نضع رسوما وقائية سنقفل، وهذا الامر قائم على دراسات وليس عشوائيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: الصناعيون يشغلون 140 الف مواطن ويجب وضع رسوم وقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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