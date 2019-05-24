شماس: فرض ضريبة 2 بالمئة على البضائع المستوردة ستفيد المهرب والصناعي السوري

أكد الامين العام للهيئات الإقتصادية ​نقولا شماس​ في حديث تلفزيوني له تعليقا على فرض ضريبة 2 بالمئة على بعض البضائع المستوردة أنه "طالما الهربون موجدون سيتعزز وضع المهرب ومن سيستفيد حقا هو الصناعي السوري وليس اللبناني".

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