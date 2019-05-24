مصادر LBC: لوشوفالييه أبدى اهتمامه بمفاوضات ترسيم الحدود خلا لقائه باسيل

علمت قناة "LBC" ان "موفد الرئيس الفرنسي الى ​لبنان​ أوريليان لو شوفالييه خلال لقائه مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أبدى اهتماما بمفاوضات ترسيم الحدود"، مشيراً الى أنه "في ​وزارة الطاقة والمياه​ بعد شرح وزيرة الطاقة ندى البستاني ​خطة الكهرباء​ لشوفالييه ، ابدى الأخير ارتياح بلاده على مصادقة خطة الكهربا والقانون 288 في ​مجلس النواب​".

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