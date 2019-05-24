الحريري عرض ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب الأميركي​ إليوت ​إنجيل​ والوفد المرافق في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​ والقائم باعمال ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​ ادوارد وايت، وعرض معه آخر التطورات في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستكمل ​النقاش​ الى مأدبة إفطار أقامها الحريري للمناسبة.

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