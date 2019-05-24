حنكش: المعركة ضد مد خطوط التوتر العالي بالمناطق المأهولة بعين سعادة والجوار مستمرة

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ إلى أنّ "سكان منطقة ​عين سعادة​ والجوار وائتلاف الجمعيات المدنية واختصاصيين، عقدوا مؤتمرًا صحافيًّا فصّل النتائج الخطيرة من جرّاء تمديد ​خطوط التوتر العالي​ في المناطق المأهولة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "تعذّر حضوري بسبب السفر"، مؤكّدًا أنّ "المعركة مستمرّة حتّى تأليف لجنة حياديّة والرجوع عن القرار".