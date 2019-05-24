لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش إلى أنّ "سكان منطقة عين سعادة والجوار وائتلاف الجمعيات المدنية واختصاصيين، عقدوا مؤتمرًا صحافيًّا فصّل النتائج الخطيرة من جرّاء تمديد خطوط التوتر العالي في المناطق المأهولة".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "تعذّر حضوري بسبب السفر"، مؤكّدًا أنّ "المعركة مستمرّة حتّى تأليف لجنة حياديّة والرجوع عن القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: المعركة ضد مد خطوط التوتر العالي بالمناطق المأهولة بعين سعادة والجوار مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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