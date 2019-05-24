اعتقلت الشرطة الجزائرية عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعيّة المستمرة منذ 22 شباط الماضي، للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من تموز المقبل.
وكانت قد خرجت مسيرات في مدن أخرى بينها وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.
وكما حصل في الأسابيع الماضية، استهدفت الشعارات بشكل خاص قائد أركان الجيش احمد قايد صالح الّذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد منذ استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان، تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقالات خلال تظاهرات الأسبوع الـ14 في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.