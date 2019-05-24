السيسي يتفقد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط بمصر

توجه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ لمتابعة الأعمال في دار الأوبرا المصرية ​الجديدة​ التي تعد الأكبر في ​الشرق الأوسط​، وكذلك الحي الحكومي الذي يقع على مساحة 550 فدانًا، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات و​رئاسة مجلس الوزراء​ والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وفقًا لما قاله المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي.

وأكد المتحدث الرئاسي المصري، أن "السيسي اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل فيها، كما شدّد على ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشاريع وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات".

وأوضح راضي أن "مدينة الفنون والثقافة، ستصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط".