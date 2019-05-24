وزير الدفاع الصيني يلتقي نظيره الأميركي بالوكالة في سنغافورة الأسبوع المقبل

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إشارته إلى أنّ " وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان سيلتقي نظيره الصيني في سنغافورة، على هامش قمة إقليمية في شنغهاي الأسبوع المقبل".
وكانت قد أفادت وزارة الدفاع بأنّ "شاناهان سيبدأ الثلثاء المقبل جولة آسيويّة من المفترض أن تقوده إلى إندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان".
وسيلقي في سنغافورة خطابًا حول الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، خلال قمة شنغريلا الإقليمية للأمن المعروفة بـ"حوار شنغريلا" التي تنعقد كلّ عام في هذه المدينة- الدولة.
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