وزير الدفاع الصيني يلتقي نظيره الأميركي بالوكالة في سنغافورة الأسبوع المقبل

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن مسؤول في ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) إشارته إلى أنّ " وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​ سيلتقي نظيره الصيني في ​سنغافورة​، على هامش قمة إقليمية في ​شنغهاي​ الأسبوع المقبل".

وكانت قد أفادت وزارة الدفاع بأنّ "شاناهان سيبدأ الثلثاء المقبل جولة آسيويّة من المفترض أن تقوده إلى ​إندونيسيا​ وسنغافورة و​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​".

وسيلقي في سنغافورة خطابًا حول ​الاستراتيجية الدفاعية​ للولايات المتحدة الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، خلال قمة شنغريلا الإقليمية للأمن المعروفة بـ"حوار شنغريلا" التي تنعقد كلّ عام في هذه المدينة- الدولة.