خارجية روسيا: قرار أميركا إرسال 1500 جندي للشرق الأوسط يمكن أن يؤدي لمعركة كبيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنّ "قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ إرسال 1500 جندي إلى ​الشرق الأوسط​، يمكن أن يؤدّي إلى معركة كبيرة"، موضحةً أنّ "​موسكو​ قد تثير في ​مجلس الأمن الدولي​ مسألة الإرسال هذه".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط"، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدّة بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدّد في تصريح بالبيت الأبيض على "أنّنا نريد أن تكون لدينا حماية في الشرق الأوسط".