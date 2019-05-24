غوتيريس منح "وسام الشجاعة الإستثنائية" لعنصر من القبعات الزرق من مالاوي

منح الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، خلال احتفالية في مقرّ ​الأمم المتحدة​، "وسام الشجاعة الإستثنائية" لعنصر في القبعات الزرق من ​مالاوي​، يُدعى شانسي شيتت، كان قد توفي في تشرين الثاني في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية خلال إنقاذه زميلًا تنزانيًّا مُصابًا.

وكان شانسي شيتت قد ترك وحدته تحت الرصاص لمساعدة العريف التنزاني علي خميس عمري بعدما أُصيب بشكل بالغ وبات عاجزًا عن التحرّك.

ويحمل الوسام إسم "وسام النقيب امباي ديانج للشجاعة الإستثنائية"، وقد استُحدث عام 2014 تخليدًا لعنصر سنغالي من القبعات الزرق أنقذ مئات الأشخاص من الإبادة الجماعية في ​رواندا​ عام 1994.