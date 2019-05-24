علق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح للصحافيين في ​البيت الأبيض​ قبيل مغادرته في رحلة إلى اليابان، على إستقالة رئيس الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، قائلا: "أشعر بالأسى على تيريزا، أنا معجب بها كثيراً إنّها إمرأة جيدة لقد عملت بكدّ وقوية للغاية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن إستقالة ماي: أشعر بالأسى على تيريزا إنّها إمرأة جيدة وقوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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