سيناتور أميركي: ترامب تجاوز الكونغرس لبيع أسلحة للسعودية والإمارات

أعلن السيناتور الأميركي روبرت مينديز أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجاوز ​الكونغرس​ لبيع أسلحة للسعودية و​الإمارات​".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين، دفعوا الإدارة الأميركية للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لترامب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حالياً.

وتستعدّ الإدارة الأميركية لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات، ويأتي ذلك في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.