العربية: 13 جريحا جراء الانفجار الذي وقع في وسط ليون الفرنسية

أفادت قناة "العربية" عن ارتفاع عدد الجرحى الذي وقع في وسط ليون الفرنسية الى 13 جريحا.

يذكر أن النيابة العامة الفرنسية أعلنت "فتح تحقيق حول عمل إرهابي إثر إنفجار طرد مفخخ في ليون". ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم"، موضحًا أنّه "ليست من صلاحيّاتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".

ووبحسب مصادر الشرطة فإن الطرد المفخخ كان يحتوي على براغ ومسامير، وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب مدينة ليون التي تعد من أكبر المدن الفرنسية. وأخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها.