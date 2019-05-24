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أعلنت النيابة العامة الفرنسية "فتح تحقيق حول عمل إرهابي إثر تفجير ليون".
وكان قد وقع ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة، اثر انفجار في شارع للمشاة في ليون شرق فرنسا.
ولفتت متحدثة باسم النيابة لوكالة "فرانس برس" إلى "أنّنا نرجّح في الواقع فرضيّة الطرد المفخّخ".
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم"، موضحًا أنّه "ليست من صلاحيّاتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".
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