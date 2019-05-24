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النيابة العامة الفرنسية: فتح تحقيق حول عمل إرهابي إثر تفجير ليون

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أعلنت ​النيابة العامة​ الفرنسية "فتح تحقيق حول عمل إرهابي إثر تفجير ليون".

وكان قد وقع ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة، اثر ​انفجار​ في شارع للمشاة في ليون شرق ​فرنسا​.

ولفتت متحدثة باسم النيابة لوكالة "فرانس برس" إلى "أنّنا نرجّح في الواقع فرضيّة الطرد المفخّخ".

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ووصف الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الانفجار بـ"الهجوم"، موضحًا أنّه "ليست من صلاحيّاتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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