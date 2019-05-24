أعلنت ​النيابة العامة​ الفرنسية "فتح تحقيق حول عمل إرهابي إثر تفجير ليون".

وكان قد وقع ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة، اثر ​انفجار​ في شارع للمشاة في ليون شرق ​فرنسا​.

ولفتت متحدثة باسم النيابة لوكالة "فرانس برس" إلى "أنّنا نرجّح في الواقع فرضيّة الطرد المفخّخ".

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ووصف الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الانفجار بـ"الهجوم"، موضحًا أنّه "ليست من صلاحيّاتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".