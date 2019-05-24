الجيش الأميركي: الحرس الثوري مسؤول عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات

أعلن الجيش الأميركي "أننا نعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات"، مشيرا الى أن "معلومات المخابرات تشير إلى حملة إيرانية تربطها بالتهديدات في المنطقة".
يذكر أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجمات عندما كانتا راسيتين قبالة السواحل الإماراتية، كما أن السلطات الإمراتية أعلنت أن أربع سفن تجارية تعرضت تجارية للتخريب في المياه الإماراتية قبالة إيران.
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