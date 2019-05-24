لفت وزير الخارجية جبران باسيل، خلال مشاركته في افطار في مدينة طرابلس، الى أن طرابلس تختزن كل المقومات لتكون منصة لإعادة إعمار سوريا والعراق اذ فيها المرفأ والمعرض وليس بعيداً عنها مطار القليعات"، معلنا "أننا حققنا اول موازنة تؤمن الانتظام المالي".
وشدد باسيل على أن "الدولة وحدها تنمي الوطن والتنمية لا تكون موسمية بل فعلاً يومياً، ووحدها الدولة قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة عن طريق الموازنة عندما يتم تصحيحها"، مشيرا الى "أننا انطلقنا في مسار ضبط العجز وتخفيضه وسنواصل عبر الموازنات اللاحقة حتى نصل الى يوم تموّل فيه الدولة مشاريعها من عائداتها".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: حققنا اول موازنة تؤمن الانتظام المالي وانطلقنا بمسار ضبط العجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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