ترمب يلتقي ماي 3 يونيو

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نصر المجالي: قالت مصادر سياسية بريطانية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتحادث خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة مع تيريزا ماي يم 3 يونيو المقبل في الأسبوع الأخير وهي في منصبها كرئيس للوزراء.

وكشف قصر باكينغهام الملكي البريطاني، يوم الجمعة، عن برنامج زيارة الرئيس الأميركي من 3 - 5 يونيو المقبل، وقال إن الزيارة ستبدأ باجتماع مع الملكة إليزابيث في القصر الملكي، يحضره الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته الأمير كاميلا، دوقة كورنيل.

ويلي ذلك استعراض حرس الشرف، كما سيحضر ترمب مأدبة عشاء رسمية ملكية، وكذلك سيحضر حفل شاي مع الأمير تشارلز وكاميلا، ومن المحتمل أن يحضرها الأمير هاري وزوجته ميغان.

وقالت تقارير لم تؤكد رسميا بعد إن الرئيس الأميركي سيصطحب معه فضلا عن زوجته ميلانيا جميع أبنائه البالغين وأزواجهم هذه المرة، على الرغم من أن إيفانكا وجاريد كوشنر يشغلان مناصب رسمية في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن ينضم إليه تيفاني ودونالد جونيور وإريك، لكن الوحيد الذي لن يحضر هو الابن بارون البالغ من العمر 13 عامًا الابن الوحيد للسيدة الأولى.

وإلى ذلك، يشار إلى أن زيارة ترمب تأتي في خضم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وهي الازمة التي أطاحت ماي من منصبها يوم الجمعة كرئيسة للوزراء.

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انتقاد

وكان ترمب في زيارته الأخيرة في يوليو من العام الماضي لبريطانيا انتقد مفاوضات رئيسة الوزراء المحاصرة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها "قتلت" أي فرصة للتوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

حتى أنه آنذاك، أعلن عن دعمه لخصمها في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وقال إنه يأمل أن يحل محل ماي رئيسا للوزراء.

وقال ترمب إنه قدم نصيحة لماي خلال اجتماعهما في المقر الصيفي لرئيسة الحكومة في تشيكرز، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها ذهبت في الاتجاه المعاكس.

واليوم، قال ترمب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته في رحلة إلى اليابان "أشعر بالأسى على تيريزا. أنا معجب بها كثيراً. إنها امرأة جيدة".

وأضاف "إنها امرأة جيدة. لقد عملت بكدّ. انها قوية للغاية".

وعلى صلة، قالت مصادر أميركية إن ترمب سيتوقف أثناء رحلته المقبلة في أيرلندا، حيث سيلعب الغولف في فندق ترامب إنترناشيونال غولف لينكس أند دونيغ، كما سيلتقي برئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في مدينة شانون على الساحل الشرقي للبلاد.