أبرز ردود الفعل على استقالة تيريزا ماي

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باريس: في ما يأتي أبرز ردود الفعل على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة بسبب المأزق الذي وصلت اليه أزمة بريكست:

المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الاوروبية أن استقالة تيريزا ماي "لا تغير شيئا" في موقف الدول ال27 الاعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية مينا اندريفا "سنحترم رئيس الوزراء الجديد، لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الاوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.

فرنسا

اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ب"العمل الشجاع" الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا الى "توضيح سريع" لملف بريكست، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

واعتبر ماكرون أن هذا القرار "ينبغي أيضا أن يذكر، في لحظة خيار مهمة، بان التصويت بالرفض من دون مشروع بديل يؤدي الى مأزق"، في اشارة الى الانتخابات الاوروبية والى ملف بريكست.

وأضاف أن ماي "قامت بعمل شجاع لتنفيذ بريكست لما فيه مصلحة بلادها واحترام شركائها الاوروبيين"، موجها اليها "رسالة دعم وشكر شخصية".

ألمانيا

أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أنها "تحترم" قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة.

وقالت المتحدثة باسمها مارتينا فيتز "في شكل عام، تحرص (المستشارة) على أن تحافظ الحكومة الالمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية (...) وهذا الامر سيبقى على هذا النحو"، رافضة التطرق الى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى "رهنا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية".

اسبانيا

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حذرت الحكومة الاسبانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق بات الان أمرا لا يمكن تجنبه بعد استقالة ماي.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا للصحافيين إنه "في ظل هذه الظروف، يبدو حدوث بريكست بدون اتفاق واقعا منعه شبه مستحيل".

روسيا

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رئاسة ماي للحكومة جاءت خلال فترة صعبة جدا في علاقاتنا الثنائية". وأضاف "للاسف لا يمكنني أن اتذكر أي شيء ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا".

ورفض التعليق على الاستقالة في ذاتها قائلا إن روسيا "تتابع بانتباه شديد كل العمليات المرتبطة ببريكست والتي لا تؤثر فقط على بريطانيا وانما أيضا على الوضع في الاتحاد الاوروبي".

وقال بيسكوف "لدينا مصلحة في أن يكون لدينا شريك مستقر"، مذكرا بأن الاتحاد الاوروبي هو اكبر شريك تجاري لروسيا.

إيرلندا

حذّر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار من أنّ استقالة ماي تنطوي على مخاطر بالنسبة لدبلن إذ إنّ خلفها قد يخرج لندن من الاتّحاد الأوروبي بدون اتّفاق.

وقال فارادكار إنّ "بريكست ينهك السياسة البريطانية وسيستمر ذلك لفترة طويلة جدا. هذا الامر يعني أننا ندخل الآن مرحلة جديدة في ما يتعلق ببريكست، وهي مرحلة قد تكون خطرة جدا بالنسبة لإيرلندا".

هولندا

حذّر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من أنّ الاتّحاد الأوروبي لن يقبل بإعادة التفاوض على اتّفاق بريكست مع خليفة تيريزا ماي.

وبعيد ساعات على إعلان ماي استقالتها قال روتي إنّ "اتفاق الانسحاب ليس قابلاً لإعادة التفاوض عليه".

وأضاف أنّ الغموض المحيط ببريكست "زاد بدلاً من أن يقلّ"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ هولندا مستعدة لكل الاحتمالات، بما في ذلك سيناريو خروج (بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) من دون اتّفاق".