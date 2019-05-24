فيديو متلاعب به لرئيسة مجلس النواب الأميركي في خضم معركتها مع ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © جيم واتسون رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في واشنطن في 2 أيار/مايو 2019

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متلاعب به لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، يظهرها كأنها تواجه صعوبة في الكلام، وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة بينها وبين الرئيس دونالد ترامب.

وأبطئت سرعة هذا الفيديو بنسبة 75% لتبدو فيه بيلوسي كأنها تعاني صعوبة في النطق، وفق تحليل لصحافيين في وكالة فرانس برس.

وحققت نسخة من هذا الفيديو نشرتها صفحة الموقع المحافظ "بوليتيكس واتشدوغ" على فيسبوك نحو 2,3 مليون مشاهدة، كما تمت مشاهدته بشكل واسع على يوتيوب وتويتر.

وفي التعليقات، وصف المتابعون بيلوسي بأنها "ثملة"، وقال بعضهم إنها تناولت أدوية أو تعرضت لأزمة قلبية.

وشارك خصوصاً محامي الرئيس الأميركي رودي جولياني هذا الفيديو على حسابه على تويتر، قبل أن يحذفه لاحقاً.

ونشر هذا الفيديو في وقت اتخذت فيه الحرب المفتوحة بين ترامب وبيلوسي أبعاداً إضافية، مع وصف ترامب لها بـ"نانسي المجنونة" وقوله إنها "فقدت عقلها". ويعتبر الجمهوريون أن بيلوسي عدوتهم الأولى.

وشككت بيلوسي بدورها في سلامة الرئيس العقلية، وحضت عائلته على "التدخل" من أجل "مصلحة البلاد".

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وفي تغريدة الخميس، سخرت من وصف ترامب لنفسه بـ"العبقري الشديد الاستقرار".

ونشر موقع "بوليتيكس واتشدوغ" الفيديو مع الجملة الآتية "هذا ما قالته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن مغادرة ترامب لاجتماعهما حول خطة البنى التحتية:+إن الأمر غريب جداً جداً جداً+".

ويبدو بوضوح أن مقاطع الفيديو اقتطعت من مؤتمر صحافي عقدته بيلوسي الثلاثاء.

واتهمت حينها ترامب من جديد بـ"عرقلة العدالة" و"التورط في عملية تستر" لرفضه التعاون مع التحقيقات البرلمانية التي أطلقها الديموقراطيون.

واعتبرت أيضاً أن تصرفات الرئيس "تسمح بالبدء بإجراءات عزله"، وفق الفيديو الأصيل الذي نشر على موقع قناة "سي سبان".

وبحسب واشنطن بوست التي كشفت التلاعب بالفيديو، فقد تمّ أيضاً تعديل نبرة صوت بيلوسي لإخفاء حقيقة أنه قد تم إبطاء الفيديو.

وشارك دونالد ترامب على تويتر فيديو آخر لنانسي بيلوسي نشرته "فوكس نيوز"، يبدو أيضاً أنه قد عدّل ليبرز مقاطع تلعثمت فيها بيلوسي أو أخطأت في لفظ بعض الكلمات.