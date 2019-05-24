شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإخوان تستخدم كتائب إلكترونية لترويج الأكاذيب بدعم من قطر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها تواصل أكاذيبها من خلال الاعتماد على الفبركة، من خلال أن تقوم هذه الكتائب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعبر قنواتهم الإرهابية ومواقعهم بإعادة نشر لصور وفيديوهات قديمة على أنها أحداث جديدة فى الشارع المصرى، وذلك فى محاولة منهم لبث الفتن وإثارة الرأى العام المصرى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الجماعة الإرهابية عملت على ذلك فى العديد من الأوقات والتى كان آخرها إعادة نشر صور قديمة لطلاب الثانوية العامة على أنها أحداث جديدة ، مؤكدا أن هذه الكتائب التى تمتلكها الإخوان تمول من قطر وتركيا لبث هذه الأكاذيب فى الشارع المصرى.