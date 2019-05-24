شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يناقش تقرير حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ، اليوم الجمعة ، تقرير حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى 2018_2019 .

وجاء فى مقدمة التقرير أن واقع الحريات الصحفية فى العالم العربى خلال عام 2018 لم يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة ، متابعا: "فمن ينظر الى تقارير التنظيمات النقابية العربية سواء نقابات او هيئات أو جمعيات أو اتحادات ويحلل تقارير المنظمات الدولية المعنية بحالة الحريات الصحفية مثل الاتحاد الدولى للصحفيين ويطالع رؤى وتصورات ممثلى لجان الحريات فى معظم التنظيمات النقابية بالعالم العربى يصل إلى نتيجة مفاداها أن الحرية فى خطر لاستمرار الانتهاكات والتجاوزات .

ولفت التقرير إلى أن العديد من الإحصائيات التى رصدتها تقارير التنظيمات النقابية فى العالم العربى عن أوضاع الحريات الصحفية ، تشير إلى أن الحرية فى خطر منها 136 حالة اعتداء طال 194 صحفيا خلال عام 2018 فى تونس وتسجيل 357 انتهاكا فى قطاع غزة بفلسطين.