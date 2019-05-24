شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصحفيين العرب يكرم القيادات الصحفية المنضمة للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب آخر القيادات الصحفية المنضمة إلى الاتحاد بإهدائهم درعه، وذلك خلال اجتماع الأمانة العامة بمقره بالقاهرة اليوم الجمعة.

وضمن المكرمين كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وعهدية أحمد السيد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، ، جوزيف قصيفي رئيس نقابة محرري الصحافة اللبنانية .





وكان قد قرر اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام القادم للاتحاد ،وذلك لحين عقد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد، والمقرر عقده بالمملكة العربية السعودية.





وعرض عبد الله الجحلان امين عام هيئة الصحفيين السعوديين أن يكون موعده بعد موسم الحج.

Advertisements

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، طالب باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لاتحاد الصحفيين العرب ، مضيفا أن القاهرة ستكون أكبر منصة إعلامية لاعادة التعريف بالاتحاد.





وأضاف رشوان خلال كلمه له باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ، أن الاتحاد "بعافيه" وأن هناك مشكلات حقيقية كبيرة ، متابعا : "إذا كان المؤتمر القادم ليس كأى مؤتمر فأرشح القاهرة ، وإذا وصلنا إلى المؤتمر العام القادم وظل حال الاتحاد كما هو سأسحب ترشيحى ".

وتابع ضياء رشوان قائلا: إذا كنا نتحدث عن انطلاقه جديدة للاتحاد فأرشح وبشدة جمهورية مصر العربية ، أرشح البلد الذى شهدت المولد الأول للاتحاد لتشهد مولده الثانى ، الاستضافة ستكون شاملة كل شىء وستكون على نفقة النقابة المصرية ".











