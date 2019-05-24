الجيش الأمريكي: الحرس الثوري مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قرب الفجيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم على ناقلات النفط قرب ميناء الفجيرة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في 12 مايو، أن 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.
ووجهت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الاتهامات لإيران، وسط تصاعد التوتر بين الدولتين في الآونة الأخيرة.
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