بالفيديو.. ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية مخبأة داخل 3 مخازن بمنطقة الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام، فيديو يبرز جهود أجهزة الأمن بالقاهرة، خلال ضبط 2 مليون و410 ألف وحدة ألعاب نارية ضُبطت داخل 3 مخازن بمنطقة الجمالية.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط 3 قضايا اتجار في الألعاب النارية ضبط خلالها 2 مليون و410 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والإحجام حيث تم ضبط (تاجر) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية (مستأجر) كائن بدائرة القسم، وعثر بداخله على (630 ألف وحدة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع) .

كما تمكنت مباحث قسم الجمالية، من ضبط (تاجر) أثناء تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم وبحوزته بالمخزن 830 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع، وايضا ضبط (تاجر) حال تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم وبحوزته بالمخزن 950 ألف وحدة ألعاب نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.