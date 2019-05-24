ترامب يوافق على إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط لردع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، بهدف "ردع إيرن"، بعد توتر الأوضاع بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وبحسب وكالة "اسوشيتيد برس"، قال ترامب للصحفيين، قبل في البيت الأبيض، الجمعة، إن الجنود سيلعبون دور وقائي في المنطقة.
فيما أعلنت شبكة "سي إن إن"، موافقة الرئيس الأمريكي، على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، بهدف "ردع التهديدات الإيرانية" في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدرس بالفعل إمكانية إرسال تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط لحماية القوات العاملة هناك.
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