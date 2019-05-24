وسائل إعلام فرنسية: سقوط عدة مصابين إثر انفجار في ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بانفجار هز مدينة ليون الفرنسية، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

فيما أعلنت الشرطة الفرنسية، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الانفجار قد يكون نجم عن طرد مفخخ، داعية إلى الابتعاد عن المنطقة.