محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بانفجار هز مدينة ليون الفرنسية، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
فيما أعلنت الشرطة الفرنسية، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الانفجار قد يكون نجم عن طرد مفخخ، داعية إلى الابتعاد عن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام فرنسية: سقوط عدة مصابين إثر انفجار في ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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