10 سيارات لإطفاء حريق اندلع في مصنع زجاج بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

نشب مساء اليوم جالمعة، حريق في مصنع شركة "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدينة، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، بـ10 سيارت لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.