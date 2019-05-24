صور/ تضارب حول صفة رامي البكاري التونسي الذي قُتل في ليبيا

قُتل أمس، الخميس 23 ماي 2019، شاب تونسي في الإشتباكات القائمة في طرابلس يدعى رامي عبد الرازق بن الذهبي البكاري الشهير رامي شوية، من مواليد 1990 وأصيل ولاية سيدي بوزيد.

وتفيد مواقع إخبارية ليبية بأنه إنتقل رفقة والده عبد الرزاق البكاري الذي دخل ليبيا للعمل في بداية الألفينات وإستقر في مدينة صبراتة.

وأشار موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" إلى أنه في 2015 أعلن البيعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة صبراتة ليكون أحد عناصره التي بدأت في الإعداد للهجوم على مدينة بنقردان التونسية والذي تم تنفيذه في 7 مارس 2016، إلا أن القصف الذي حصل في فيفري 2016 على مقر الإرهابيين التونسيين قتل أكثر من 50 منهم في صبراتة وما تبعه من مواجهات أثناه عن المشاركة في الهجوم.

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وقال انه إنضم إلى المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المطار - طرابلس صباح الخميس 23 ماي 2019

ويوجد تضارب حول صفة البكاري، حيث يتم تقديمه في بعض المواقع الإخبارية على أنه طبيب فيما تقول أخرى إنه مسعف، وفي الوقت نفسه يقاتل في صفوف الميلشيات.