الجيش اليمني يحرز تقدمًا في جبهة الحشوة بصعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، تقدمات استرتيجية في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح نقلتهوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن قوات اللواء التاسع حرس حدود واللواء الأول حرس حدود، قاموا بعملية عسكرية
وأضاف "أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد".
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