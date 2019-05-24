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مصرع مسلحيَن في غارة جوية أمريكية بجنوب الصومال

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 لقي مسلحان مصرعهم في غارة جوية شنتها على مواقع تابعة لحركة "الشباب" المتطرفة بالقرب من منطقة "بلد أمين" الواقعة في محافظة شابيلي السفلى جنوبي الصومال؛ وذلك وفقا لما أعلنته القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا اليوم

الجمعة.

 

وقال مدير الاستخبارات لدى القيادة الأمريكية الإفريقية هايدي ك. بيرج - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية - إن القيادة الأمريكية تعمل بالتعاون مع الحكومة وقوات الأمن

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الصومالية لاستهداف الإرهابيين الذين يهددون أمن الأبرياء.


يذكر أن الغارات الجوية التي تشنها القيادة العسكرية الأمريكية تأتي في إطار تمكين قوات الأمن الصومالية من الحفاظ على عدم تعرض الشعب الصومالي للإرهاب، واستعادة السيطرة على الأراضي المحيطة من المنطقة التي كانت تتخذها "الشباب" مقرا لشن هجمات إرهابية.

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