أوكرانيا: المفاوضات المباشرة مع روسيا حول النزاع في منطقة دونباس ضرورية

صرح مدير ديوان الرئاسة الأوكرانية، أندريه بوجدان، بأن المفاوضات المباشرة مع روسيا حول النزاع في منطقة دونباس ضرورية، وذلك بعد أن رفض رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي هذه الفكرة.
وقال بوجدان - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم- "أعتقد أن روسيا ستوافقعاجلا أم آجلا على المفاوضات، والسؤال هو متى وتحت أي ظروف. ولكن إذا كنا نرغب في السلام، فعلينا أن نتفاوض".
وأضاف بوجدان، مجيبا على سؤال حول الهدف من المفاوضات مع طرف (روسيا) ينفي وجوده
واعتبر بوجدان أن الجمهوريتين "غير مستقلتين في قراراتهما"، ولذا يجب التفاوض مع موسكو.
وعبر عن ثقته بإمكانية حل النزاع في دونباس بطرق سلمية، وقال: "ربما سيكون هذا الطريق صعبا، لكنني أعتقد أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه".
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