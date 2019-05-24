اعتقال داعشي في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الجمعة ، اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الوزارة في بيان قولها إن :"فوج طواريءالشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى ( بالحسبة ) خلال
وأضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليه في منطقة حي السكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
يشار الى ان القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من العناصر الإرهابية في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.
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