إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت دعما للقيادة في تصديها للمؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي - في تصريح له اليوم /الجمعة/ - بأن جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين في
وأكد شتيوي أن الشباب تصدوا لجنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة تخللها اقتحام منازل، واعتلاء أسطحها، واستخدامها لقناصة الجنود، ونصب الكمائن؛
ورغم حرارة الجو الشديدة إلا أن ذلك لم يمنع المئات من أبناء البلدة، وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين من الخروج تأكيدا على حقهم في استخدام طريقهم التي أغلقها جيش الاحتلال قبل أكثر من 15 عاما.
وكفر قدوم هي قرية فلسطينية تتبع محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وتقع على بعد 16 كم غرب مدينة نابلس باتجاه مدينة قلقيلية.
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