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انفجار في مسجد في كابول

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قتل إمام معروف، أمس، بانفجار في مسجد في كابول، وأصيب 16 من المصلين، بينما أعلنت السلطات الأمنية أنها تحقق في ملابسات الحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان أن انفجارا وقع في مسجد التقوى بالضاحية الشرقية من كابول، وأن إمام المسجد سميع الله ريحان، وهو سني معروف بسبب ظهوره التلفزيوني في برامج دينية، قتل في الانفجار، مؤكداً أن الفرق الأمنية تحقق في ملابسات الانفجار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتفجرات كانت مخفية داخل المسجد، ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن.


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