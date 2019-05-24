ماي.. عندما تتحدث الدموع

ما إن أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم أنها ستستقيل في السابع من يونيو من زعامة حزب المحافظين، حتى أجهشت بالبكاء، وانهمرت دموعها لفشلها في مشروع بريكست، لتفتح بذلك الباب لحزبها لاختيار رئيس وزراء جديد، وقالت ماي في كلمة لها “ أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود”، وكانت ماي قد تولت رئاسة الوزراء قبل ثلاث سنوات، وقالت “إن شرف حياتي كان بمثابة ثاني زعيمة لبريطانيا”.

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