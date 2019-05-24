الجيش اليمني يحرز تقدماً في شمال تعز

حقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً باتجاه جبل الوعش في شمال مدينة تعز، عقب معارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش هاجمت مواقع الميليشيات في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير، وحققت تقدماً باتجاه الجبل المطل على شارع الستين والخمسين في شمال المدينة. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, فإن قوات الجيش تمكنت من تدمير دبابة وإحراق عربة تابعة لميليشيات الحوثي، وسقط العشرات منها بين قتيل وجريح خلال المعارك. اقرأ أيضاً: الرئيس اليمني يرفض استمرار جريفيث بمهامه إلا بضمان مراجعة تجاوزاته للحوثيين

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