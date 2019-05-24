المجلس الانتقالي السوداني: الخرطوم تدعم السعودية في مواجهة طهران والحوثيين

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعم بلاده للسعودية في مواجهة إيران.

وأكد دقلو الشهير بـ"حميدتي"، في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم، إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية".

كما أعلن، إثر لقائه في الرياض، اليوم الجمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".

ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

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وأوضح بيان المجلس أن الغرض من الزيارة هو "تقديم الشكر للمملكة (..) لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة".

وقال البيان إنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية، بالكثير من الاستثمارات في السودان".

كما وعد ولي العهد السعودي، بحسب بيان المجلس العسكري، بـ"العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه".