الصين تصعّد هجومها على الولايات المتحدة بشأن "هواوي"

صعدت الصين، اليوم الجمعة، حربها الكلامية مع الولايات المتحدة في شأن خلافهما حول مجموعة "هواوي" التي باتت في قلب النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

جاءت التصريحات الصينية الغاضبة غداة تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم فيها العملاق الصيني للاتصالات بالتعاون مع حكومة بكين.

وفي خضم حرب تجارية صينية-أميركية، وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب "هواوي" على لائحتها للشركات التي تمثل خطراً ويُمنع بيعها معدّات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية، عدا عن مزاعم بشأن الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

ونفت "هواوي" والصين على الدوام هذه الاتهامات.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمحطة "سي ان بي سي" الخميس إن قول مجموعة "هواوي" إنّها "لا تعمل مع الحكومة الصينية هو تصريح كاذب".

وتعقيباً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن السياسيين الأميركيين يروجون شائعات عن "هواوي" من دون تقديم أي دليل.

وأضاف، خلال مؤتمره الصحافي الاعتيادي اليوم الجمعة، "هؤلاء السياسيون الأميركيون يواصلون اختلاق مختلف الأكاذيب المزعومة بأنفسهم سعياً لخداع الشعب الأميركي. وهم الآن يحرضون على أساس وجود اختلاف أيديولوجي".

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ورداً على اتهامات بومبيو، دافع المتحدث الصيني عن مؤسس "هواوي" رين زينغفي الذي يكرر أن مجموعته لا تمارس أنشطة تجسس لحساب بكين.

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وأكد لو كانغ أن المقابلة الطويلة التي دافع فيها رين عن مجموعته الثلاثاء "حظيت بإشادة كبيرة في الصين كما في بقية العالم"، مضيفاً "هناك فقط بعض السياسيين الذين يشككون في كلامه".

وربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، للمرة الأولى بين ملف شركة "هواوي" والمفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب التجارية مع بكين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي إنّ "هواوي شيء خطير للغاية. عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، من وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية".

يأتي التصعيد الكلامي في ظلّ تعثر المفاوضات التجارية إذ لم يعلن أي من الطرفين موعداً لاستئنافها بعد مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية وإعلان الصين عن فرض رسوم على الواردات الأميركية ابتداءً من الأول من يونيو المقبل.

لكن ترامب قال أيضاً إنه "من الممكن أن يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى".

هذا رغم أن بومبيو أوضح، في وقت سابق، أن لا علاقة بين هواوي التي قال إنها قضية أمن قومي والمفاوضات التجارية التي تهدف إلى بناء "علاقة تجارية منصفة ومتوازنة".

وقال لو إنه لم يطلع على تفاصيل تصريح ترامب وكرر أن الحوار يجب أن يقوم على "الاحترام المتبادل".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، في تعليق اليوم الجمعة، إن الصين "مستعدة تماما لحرب تجارية طويلة" مع الولايات المتحدة.