كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار غير معروف الأسباب يهز مدينة ليون الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "بروغريس" اليوم الجمعة، أن سبب الانفجار في شارع للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، وفقا للبيانات الأولية، عبوة ناسفة. وأوضحت الصحيفة أنه "وفقًا للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع فيكتور هوغو بمدينة ليون، عند حوالي الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي وعدد الجرحى كبير".

ولم تتوافر معلومات إضافية حول طبيعة الانفجار، إلا أن صحفا محلية أشارت إلى أنه ناتج عن "طرد مفخخ".

وطالبت الشرطة الفرنسية، المواطنين عدم التجمهر في الأماكن العامة حفاظا على سلامتهم.